Toyota представила самый мощный и быстрый RAV4

Компания Toyota в рамках автосалона в Лос-Анджелесе представила подключаемый гибрид RAV4 Prime. Он разгоняется с нуля до 97 километров в час за 5,8 секунды – быстрее, чем любой другой кроссовер в линейке.

Как пишет портал Motor.ru, в движение кроссовер приводит гибридная силовая установка, в составе которой 177-сильный бензиновый двигатель объемом 2,5 литра и два электромотора (по одному на каждой оси). Суммарная отдача агрегатов достигает 306 л.с. Автомобиль набирает «сотню» на две секунды быстрее показателя прежнего 222-сильного гибрида. Заявленный производителем расход топлива составляет всего 2,6 литра на 100 км.

Версия Prime отличается от обычного RAV4 дизайном экстерьера: такой кроссовер можно узнать по чуть иному оформлению радиаторной решетки и новому переднему бамперу. Кроме того, для новинки предусмотрены 18-дюймовые диски и мультимедийная система с экраном диагональю восемь дюймов. За доплату можно заказать 9-дюймовый дисплей и подрулевые переключатели передач.

У американских дилеров мощные гибриды появятся в середине следующего года. В России же новинку ждать не стоит: линейка RAV4 на нашем рынке представлена версиями с моторами 2,0 и 2,5 литра, а цены на модель варьируются от 1,7 миллиона до 2,6 млн рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам десяти месяцев 2019 года продажи Toyota RAV4 на российском рынке составили 22991 автомобиль, что на 9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Почему все больше россиян отдает предпочтение автомобилям сегмента SUV? Об этом можно узнать в новом маркетинговом отчете «Кроссоверы сегмента SUV C: выбор автовладельцев».