Новый Audi RS Q8 доберется до России в первой половине 2020 года

Компания Audi представила свой самый мощный купе-кроссовер Audi RS Q8. Новинка поступит в дилерские центры Германии и других европейских стран в первом квартале 2020 года. В России модель появится в первой половине 2020 года, сообщает пресс-служба Audi.

Оснащенный бензиновым V8 с турбонаддувом, Audi RS Q8 выступает флагманом семейства RS. Развивающий 600 л.с. и 800 Нм крутящего момента двигатель разгоняет купе-кроссовер до 100 км/ч всего за 3,8 секунды, а до 200 км/ч – за 13,7 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч. С опциональным пакетом Dynamic максимальная скорость автомобиля достигает 305 км/ч. Мощность двигателя 4.0 TFSI передается системе постоянного полного привода quattro через входящую в стандартное оснащение 8-ступенчатую коробку передач tiptronic.

Традиционно для моделей RS двухконтурная система выпуска отработавших газов получила крупные овальные патрубки, расположенные с двух сторон. Система Audi drive select позволяет водителю настраивать параметры звучания двигателя. Предлагаемая в качестве опции система выпуска RS Sport отличается черными патрубками и более насыщенным звучанием.

Система селективного распределения крутящего момента наделяет Audi RS Q8 точной управляемостью. При динамичном прохождении поворотов опциональный спортивный дифференциал quattro соответствующим образом распределяет тягу между задними колесами. Такое активное перераспределение крутящего момента улучшает тягу, повышает курсовую устойчивость и делает автомобиль более динамичным.

Пятирычажная конструкция на передней и задней оси раздельно отрабатывает продольные и поперечные нагрузки. Тяги и подрамники преимущественно изготовлены из алюминия. Колея передних колес купе-кроссовера составляет 1692 мм, задних – 1696 мм.

В стандартное оснащение входит адаптивная спортивная пневматическая подвеска с изменяемыми характеристиками демпфирования. В зависимости от условий движения и пожеланий водителя подвеска может изменять дорожный просвет в диапазоне 90 мм. Опциональная электромеханическая активная система стабилизации (EAWS) минимизирует крены кузова при скоростном прохождении поворотов. Входящая в стандартное оснащение система рулевого управления всеми колесами способна поворачивать задние колеса с помощью развивающего высокий крутящий момент электродвигателя и двух тяг.

Стандартно новый Audi RS Q8 оснащается 22-дюймовыми 10-спицевыми колесными дисками Star с шинами 295/40 – самыми большими из серийно устанавливаемых на автомобили Audi. Кроме того, по заказу доступны эксклюзивные 23-дюймовые алюминиевые диски Rotor с пятью Y-образными спицами в различных цветовых исполнениях. Крупные колеса скрывают тормозные механизмы RS с вентилируемыми композитными дисками диаметром 420 мм спереди и 370 мм сзади. 10-дюймовые суппорты стандартно окрашены в черный, а в качестве опции предлагается красный цвет. Десятидюймовые суппорты опциональной тормозной системы RS с керамическими дисками могут быть окрашены в серый, красный или синий цвета, при этом на передней оси устанавливаются диски диаметром 440 мм, на задней – 370 мм.

Какие модели можно ждать на российском рынке до конца 2019-го и в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».