Новый лифтбек JAC A5 появится в России

Компания JAC Motors начала продажи в Китае нового лифтбека JAC A5. Выход модели на российский рынок состоится не ранее 2021 года, информация о версиях для России будет доступна ближе к началу продаж. JAC A5 дополнит легковую модельную линейку JAC Motors, состоящую на сегодняшний день из кроссоверов JAC S3 и JAC S5, а также пикапа JAC T6.

Как сообщает пресс-служба JAC Motors, при колесной базе 2760 мм, габариты JAC A5 составляют 4772 х 1820 х 1492 мм. Автомобиль оснащается 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 150 л.с. В качестве трансмиссии предлагается 6-ступенчатая механическая коробка, либо вариатор производства Punch. Подвеска полностью независимая, впереди используется схема Макферсон, сзади двойные рычаги.

Что касается интерьера, управление медиасистемой и климатической установкой осуществляется с помощью центрального планшета диагональю 10,4 дюйма с вертикальной ориентацией. Приборная панель также представляет собой полностью цифровой дисплей размером 7 дюймов. В оснащение JAC A5 входят бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой, камеры кругового обзора, панорамная крыша, подсветка салона с выбором из 64 цветов, голосовое управление медиасистемой, дистанционное открывание багажника с помощью сенсора под бампером и прочие опции.

На момент начала продаж JAC A5 предложен ограниченной серией стоимостью 75,8 тыс. юаней (около 690 тыс. руб.). Далее будут доступны 10 комплектаций в диапазоне цен 84,8 тыс. – 115,8 тыс. юаней. Автомобиль выпускается на совместном предприятии JAC Volkswagen.

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