АВТОСТАТ | ТОП-10 автомобилей сегмента С со средневзвешенной ценой до 1,5 млн рублей

ТОП-10 автомобилей сегмента С со средневзвешенной ценой до 1,5 млн рублей

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ТОП-10 автомобилей сегмента С со средневзвешенной ценой до 1,5 млн рублей

Обзор рынка легковых автомобилей в России
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Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» составили рейтинг самых продаваемых в России новых автомобилей сегмента С, которые имеют средневзвешенную цену* до 1,5 млн рублей.

Самым популярным таким автомобилем является лифтбек Skoda Octavia – за 9 месяцев нынешнего года ее реализация в нашей стране составила 17 313 единиц, а средневзвешенная цена – 1 млн 359 тыс. рублей. Далее в рейтинге располагаются две модели KIA – хэтчбек Ceed (13 018 шт.) и седан Cerato (9 684 шт.). Их средневзвешенные цены составляют 1 млн 263 тыс. и 1 млн 236 тыс. рублей соответственно.

Четвертое место занимает Ford Focus (продажи – 6 503 шт.; цена – 1 млн 037 тыс. руб.). За этой моделью следуют два седана – Hyundai Elantra (3 541 шт.; 1 млн 200 тыс. руб.) и Toyota Corolla (3 491 шт.; 1 млн 429 тыс. руб.).

Седан Lifan Solano в данном рейтинге имеет самую низкую средневзвешенную цену (710 тыс. руб.) и является единственной моделью, у которой она оказывается менее 1 млн рублей. С января по сентябрь ее продажи в РФ составили 869 единиц.

В ТОП-10 самых продаваемых автомобилей сегмента С со средневзвешенной ценой до 1,5 млн рублей по итогам 9 месяцев 2019 года также попали: Mazda3 (663 шт.; 1 млн 428 тыс. руб.), Citroen C4 (386 шт.; 1 млн 226 тыс. руб.) и Peugeot 408 (199 шт.; 1 млн 167 тыс. руб.).

Более подробная информация о средневзвешенных ценах на новые автомобили содержится в «Обзоре автомобильного рынка России», подготовленном аналитическим агентством «АВТОСТАТ».

* Рассчитывается на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов).

, источник: АВТОСТАТ

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