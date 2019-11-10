АВТОСТАТ | Российские продажи Mazda CX-5 в октябре выросли на 6%

Российские продажи Mazda CX-5 в октябре выросли на 6%

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Российские продажи Mazda CX-5 в октябре выросли на 6%

Кроссоверы сегмента SUV C: выбор российских автовладельцев
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Российские дилеры Mazda в октябре реализовали 2532 автомобиля – на 1% меньше, чем годом ранее. По итогам десяти месяцев 2019 года продажи марки в нашей стране составили 24348 машин, что на 3% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля Mazda составила 1,7%, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Mazda остается кроссовер CX-5, продажи которого в октябре выросли на 6% составили 1859 машин. В результате он вошел в ТОП-25 самых продаваемых моделей на российском рынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

Напомним, в ноябре российские дилеры Mazda начали продажи кроссовера Mazda CX-5 специальной серии «Zima Edition». Самые популярные комплектации Supreme и Executive дополнены комплектом зимних шин, интеллектуальной системой динамического контроля автомобиля, включая автозапуск, системой бесконтактного открывания багажника и фирменным шильдиком особой серии. Как отмечается, весь перечень оснащения устанавливается пакетом и не увеличивает финальную стоимость автомобиля. Специальная серия «Zima Edition» доступна для комплектаций – Supreme от 2 млн 130 тыс. рублей и Executive от 2 млн 382 тыс. рублей.

Почему все больше россиян отдает предпочтение автомобилям сегмента SUV? Об этом можно узнать в новом маркетинговом отчете «Кроссоверы сегмента SUV C: выбор автовладельцев».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: продажи suv кроссоверы mazda mazda cx-5

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