KIA представила две концептуальные спецверсии Seltos X-Line

Компания KIA в рамках автосалона в Лос-Анжелесе представила две концептуальные версии нового глобального кроссовера KIA Seltos. Автомобили получили названия Seltos X-Line Trail Attack Concept и Seltos X-Line Urban Concept. Они демонстрируют возможность развития базовой модели в соответствии с различным образом жизни потенциального владельца, сообщает пресс-служба KIA. Так, Seltos X-Line Trail Attack Concept, предназначенный для путешествий по неизведанным местам, получил эксклюзивную двуцветную окраску и восемь мощных дополнительных фар Hella, закрепленных на переднем бампере и на крыше автомобиля. Концепт имеет систему полного привода с электронным управлением. Благодаря использованию специального тюнинг-комплекта для подвески, дорожный просвет увеличен на 5 см относительно базовой версии и составляет почти 23,5 см. На кроссовер установлены внедорожные шины с развитым протектором, значительно улучшающие возможности и стабильность автомобиля на тяжелых покрытиях. Шины смонтированы на дисках размерности 17Jx8. Под передним бампером разместилась лебедка, которой можно воспользоваться при преодолении особо трудных участков. Для повышения практичности автомобиля в путешествиях, на крыше установлен дополнительный багажник.

Двигатель оставлен без изменений – это 1,6-литровый четырехцилиндровый силовой агрегат с турбонаддувом, который развивает 175 л.с. и 265 Нм. Кроссовер оснащен 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями. Без изменений оставлен и интерьер базовой модели – добавлена только плотная тонировка стекол. Seltos X-Line Urban Concept способен превратить в комфортное путешествие поездку по самым разбитым дорогам. Автомобиль отличает увеличенный на 5 см дорожный просвет и более высокая посадка. На кроссовер установлены колеса на легкосплавных дисках размерности 17Jx8. Этот концепт также имеет систему полного привода с электронным управлением и перераспределением тяги в зависимости от конкретных условий. Форма капота претерпела изменения – на ней появился дополнительный воздухозаборник. Однако двигатель и здесь, как и в случае с Trail Attack Concept, сохранился без изменений. Автомобиль получил мощные дополнительные фары Hella и дополнительный багажник на крыше. Интерьер в этом концепт-каре также сохранен без изменений по сравнению с базовой моделью.



