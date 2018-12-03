АВТОСТАТ | Петербургский «Феникс» опроверг информацию о прекращении продаж Audi

Петербургский «Феникс» опроверг информацию о прекращении продаж Audi

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Петербургский «Феникс» опроверг информацию о прекращении продаж Audi

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Петербургский дилер «Феникс» опроверг информацию о прекращении продаж автомобилей Audi, о чем ранее сообщил портал «Новый проспект».

Как заявили агентству «АВТОСТАТ» в ГК «Феникс», Ауди Центр Петербург на проспекте Стачек (ООО «АЦ Петербург») работает в штатном режиме, никаких перерывов в работе центра не было. Дилерский контракт с маркой Audi является действующим и никаких действий по его расторжению стороны не предпринимали. Все сотрудники находятся на своих рабочих местах. Кредит в банке «Санкт-Петербург» погашен досрочно.

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых легковых автомобилей в Санкт-Петербурге за 10 месяцев 2019 года составил 84 тыс. единиц. Это на 6% меньше, чем за тот же период прошлого года.

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, источник: АВТОСТАТ

Теги: дилеры премиум-марки audi

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