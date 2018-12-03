Электрический купе-кроссовер Audi e-tron Sportback появится в России

Компания Audi представила новый электрический купе-кроссовер Audi e-tron Sportback, производство которого осуществляется на заводе в Брюсселе. Автомобиль будет выведен на европейский рынок весной 2020 года. В России модель появится в первой половине 2020 года, сообщает пресс-служба Audi.

На момент выхода на рынок будет представлена версия Audi e-tron Sportback 50 quattro, которая развивает 313 л.с. мощности и 540 Нм крутящего момента. Аккумуляторная батарея способна запасать в общей сложности 71 кВтч энергии (64,7 кВтч полезной энергии), что позволяет купе-кроссоверу преодолевать до 347 км на одной зарядке (в цикле WLTP). Для разгона до 100 км/ч Audi e-tron Sportback 50 quattro требуется 6,8 с, а максимальная скорость этой версии составляет 190 км/ч.

Audi e-tron Sportback 55 quattro получил два стандартных электродвигателя (расположенных на каждой оси) мощностью 360 л.с. и 561 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч занимает 6,6 секунд, при этом максимальная скорость электромобиля ограничена электроникой на отметке 200 км/ч. Аккумуляторная батарея Audi e-tron Sportback 55 quattro способна запасать 95 кВтч энергии (86,5 кВтч полезной энергии). В цикле WLTP купе-кроссовер способен проехать до 446 км на одной зарядке аккумуляторной батареи. Благодаря более эффективной аэродинамике запас хода увеличился на 10 км по сравнению с моделью Audi e-tron. При замедлении со скорости 100 км/ч Audi e-tron Sportback способен рекуперировать электроэнергию с крутящим моментом до 300 Нм и мощностью до 220 кВт. Как и в случае с родственной моделью Audi e-tron, это составляет более 70% мощности двигателя, и это больше, чем у любой другой серийной модели. До 30% запаса хода купе-кроссовера обеспечивается за счет рекуперации.

В дальних поездках Audi e-tron Sportback 55 quattro можно заряжать постоянным током на станциях быстрой зарядки мощностью до 150 кВт. Всего за полчаса батарею можно зарядить на 80%. Для Audi e-tron Sportback 50 quattro максимальная мощность заряда составляет 120 кВт, при этом батарея этой модели способна набирать тот же уровень заряда за то же время.

Длина Audi e-tron Sportback составляет 4901 мм, ширина – 1935 мм, высота – 1616 мм. Колесная база равна 2928 мм. Пол в задней части салона практически ровный – осталась лишь небольшая ступенька на месте центрального тоннеля. С учетом 60-литрового багажного отделения под капотом, в котором размещаются набор инструментов и зарядный кабель, автомобиль располагает 615 литрами пространства для багажа. А при складывании спинок заднего сиденья объем багажника увеличивается до 1655 литров.

Стоит также отметить, что впервые для серийного автомобиля Audi предлагает матричные цифровые светодиодные фары Matrix LED. В стандартное оснащение Audi e-tron Sportback также входит виртуальная приборная панель Audi virtual cockpit с экраном диагональю 12,3 дюйма.

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