АВТОСТАТ | Китайский авторынок в октябре снизился на 6%

Китайский авторынок в октябре снизился на 6%

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Китайский авторынок в октябре снизился на 6%

Автомобильный рынок России - 2019
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Продажи пассажирских автомобилей в Китае по итогам октября снизились на 5,8% и составили 1 млн 928 тыс. единиц. Как отмечают в Китайской ассоциации автопроизводителей (СААМ), отрицательная динамика фиксируется шестнадцатый месяц подряд на фоне торможения экономического роста и торговых споров с США. За десять месяцев 2019 года китайский авторынок сократился на 11% до 17 млн 174 тыс. машин, оставаясь крупнейшим в мире.

Volkswagen и его совместные предприятия в прошлом месяце реализовали в Китае 389300 машин (+6,6%). Таким образом, немецкий автоконцерн остается лидером на рынке Поднебесной.

Согласно прогнозу СААМ, в 2019 году китайский авторынок может снизиться порядка на 5% по отношению к прошлому году, когда было продано 23 млн 790 тыс. машин. В то же время власти КНР намерены принять меры по стимулированию продаж автомобилей в стране.

Быстро узнать актуальную стоимость автомобиля на российском рынке можно с помощью калькулятора "Оценка авто".

, источник: АВТОСТАТ

Теги: китай автомобильные рынки мировые рынки

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