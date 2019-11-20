BMW Group за 20 лет работы в России реализовала более 400 тысяч автомобилей

Компания BMW Group Россия, которая отмечает 20-летие работы, за время своей деятельности реализовала более 400 тыс. автомобилей BMW и MINI.

Напомним, российское подразделение концерна было создано в 1999 году. В дебютный год компания реализовала 711 автомобилей BMW. С тех пор объем продаж вырос в десятки раз, а Россия стала одним из важных рынков для BMW Group. Так, за десять месяцев 2019 года совокупные продажи BMW и MINI выросли на 16%. Доля брендов BMW Group Россия в премиальном классе превысила 28% – это лучший показатель за 20 лет. При этом BMW возглавляет рейтинг премиум-сегмента, а также входит в ТОП-10 наиболее популярных марок на российском авторынке в целом, сообщает пресс-служба BMW Group Россия.

Как отмечается, одним из ключевых факторов успеха компании является локальное производство. BMW Group первым из производителей премиум-сегмента запустил сборку автомобилей в России. Сотрудничество с калининградским заводом «Автотор» также было начато в 1999 году. За 20 лет с конвейера предприятия сошло более 200 тыс. автомобилей BMW, а выпускаемая линейка сейчас охватывает девять моделей.

Планомерное развитие дилерской сети позволило к настоящему моменту создать пул из 70 дилерских центров в 41 городе – от Калининграда до Владивостока. Большинство партнеров сотрудничает с BMW Group Россия более 10 лет, наиболее опытные дилеры начали работу еще в 1990-е годы. Рост розничной сети продолжается и сейчас: в 2019 году новые предприятия были открыты в Москве («Рольф Премиум» и «БалтАвтоТрейд-М») и Казани («ТрансТехСервис»).

Стоит также отметить, что с 2013 года BMW Group Россия участвует в развитии инфраструктуры для электромобилей в стране. Продажами линейки BMW i в настоящее время занимаются пять дилерских центров в Москве и Санкт-Петербурге. В 2017 году модели BMW i3 пополнили парк оператора каршеринга YouDrive.

Полный список дилеров BMW и MINI (а также других марок) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».