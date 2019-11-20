Ferrari снизит темпы обновления модельного ряда в 2020 году

Итальянская компания Ferrari в следующем году сосредоточится на продвижении моделей, представленных за последние 12 месяцев. При этом темпы расширения и обновления линейки снизятся, заявил в интервью изданию Autocar глава департамента продаж и маркетинга Ferrari Энрико Галлиера.

Он также подчеркнул, что Ferrari по-прежнему придерживается озвученного плана, согласно которому в течение пятилетнего цикла на рынок выйдут 15 новых моделей. За текущий год итальянский производитель представил пять новинок – SF90 Stradale, F8 Tributo, F8 Spider, 812 GTS и Roma – поэтому в 2020-м Ferrari сосредоточится на продвижении этих моделей, пишет портал Motor.ru.

Коммерческий директор Ferrari пообещал, что будущие премьеры марки будут еще более непредсказуемыми, причем итальянская компания намерена дебютировать в новых для себя сегментах рынка. Пока подробности держатся в секрете: известно, что до 2023 года гамма пополнится новыми гибридами и вседорожником Purosangue.

Технический директор «Скудерии» Майкл Лейтерс дал понять, что бензо-электрическая Ferrari станет самостоятельной моделью. «Безусловно, мы могли бы адаптировать электрифицированную силовую установку к шасси Roma, но мы никогда не станем этого делать в рамках той же модели», – подчеркнул инженер, положив конец слухам о возможном дебюте гибридной версии Roma.

Пятая новинка 2019 года – компактное купе Roma – спроектирована на шасси кабриолета Portofino и оснащается тем же 3,9-литровым двигателем V8, но отличается уникальной внешностью, инновационным салоном и модернизированной 8-ступенчатой трансмиссией, знакомой по супергибриду SF90 Stradale.

Какие модели можно ждать на российском рынке до конца 2019-го и в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок».