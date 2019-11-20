В Ижевске открылся дилерский центр «КАМАЗ»

КАМАЗ открыл в Ижевске новый дилерский центр «Камавтокомплект», официального представителя КАМАЗа.

Автоцентр «Камавтокомплект» (3S) осуществляет полный спектр услуг по продаже и сервисному обслуживанию грузовых автомобилей «КАМАЗ». Сервисная станция размещена в удобном для клиентов месте, в семи километрах от города Ижевск, и занимает площадь в 1500 кв.м, сообщает пресс-служба КАМАЗа. Здесь организовано 12 постов, оснащенных современным сертифицированным оборудованием и специальным инструментом, позволяющим осуществлять техническое обслуживание, диагностику и все виды работ по ремонту силовых агрегатов, двигателей, электрики, ходовой части. К услугам клиентов – стоянка на 30 мест легкового транспорта, 10 мест грузового транспорта и шоу-рум площадью в 396 кв.м. На втором этаже расположены рабочие кабинеты. Помимо грузовых автомобилей в «Камавтомкомплект» можно приобрести оригинальные запасные части и аксессуары «КАМАЗ», а также дополнительное оборудование. Автоцентр также предоставляет услуги по оформлению кредита, лизинга и страхования автомобилей.

«Это наш первый дилерский центр в этом регионе. Современный сервисный центр «КАМАЗ» уровня 3S в Республике Удмуртия открыт по инициативе нашего партнера на рынке продаж грузовой техники в России – компании «Камавтокомплект» в целях присутствия бренда «КАМАЗ» в регионе. Открытие сервисного центра станет еще одним шагом к повышению качества обслуживания клиентов автомобилей «КАМАЗ» в Удмуртии», – заявил заместитель генерального директора КАМАЗа по продажам и сервису Сергей Афанасьев.

Дилерский центр в Ижевске – это уже третий фирменный центр, открытый в России в текущем году. В стадии завершения строительства еще четыре новых дилерских центра на территории России.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за десять месяцев 2019 года в России было зарегистрировано 21876 грузовых автомобилей «КАМАЗ» – это на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшим спросом пользуется модель КАМАЗ-43118, продажи которой составили 5218 единиц (+0,3%). КАМАЗ-5490 разошелся в количестве 4536 единиц, что на 16,9% выше показателя годичной давности. Замыкает тройку лидеров КАМАЗ-65115 с показателем 4178 реализованных машин (+10,6%).

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