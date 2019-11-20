На автомобили с автоматической трансмиссией приходится 59% рынка РФ

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 9 месяцев 2019 года в нашей стране было реализовано порядка 700 тысяч новых легковых автомобилей, оснащенных автоматической трансмиссией (АТ). Это составляет 59% от общего объема российского рынка, что является рекордным показателем за всю его историю.

Как отмечают эксперты агентства, рыночная доля таких машин в России продолжает расти и уже четвертый год подряд превышает 50%. При этом к автоматической трансмиссии мы относим как классические «автоматы», так и «роботы», вариаторы и т.п.

Учитывая тот факт, что за январь – сентябрь прошлого года доля продаж автомобилей с АТ на российском рынке составляла 56%, получается, что за год этот показатель вырос сразу на 3 процентных пункта.

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