Haval выпустил в России около 5 тысяч автомобилей

Китайский автоконцерн Great Wall Motors инвестирует в общей сложности более 500 млн долларов в автозавод Haval, который был открыт на территории Индустриального парка «Узловая» Тульской области в мае 2019 года. На сегодняшний день на заводе Haval налажено производство трех моделей кроссоверов – Haval F7, Haval F7х и Haval H9. C момента открытия предприятия с его конвейера уже сошли 4696 автомобилей, сообщает пресс-служба «Хавейл Мотор Рус».

Следующим этапом развития бренда на территории России станут 22,4 млрд рублей инвестиций в развитие предприятия, включая создание локального R&D центра до 2028 года, а также обеспечение 3 тыс. новых рабочих мест.

Общий процент локализации достиг 30%, полностью локализовано производство стекол, аккумуляторов и химической продукции, включая масла. На данном этапе завод рассматривает возможность использования российского металла, кроме того, ведутся переговоры с крупнейшими российскими поставщиками автомобильных компонентов.

Логистические возможности завода Haval позволяют покрывать не только российский рынок, но и поставлять автомобили в страны ближнего зарубежья, такие как Казахстан, Азербайджан, Молдавию, Киргизию и Белоруссию. В перспективе предприятие планирует расширять зону экспорта.

Как сообщалось ранее, на первом этапе производственная мощность завода Haval составит 80 тыс. автомобилей в год. К 2020 году планируется выйти на максимальную мощность – 150 тыс. автомобилей в год. Предприятие включает в себя цеха штамповки, сварки, окраски и сборки, а также цех производства компонентов.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам десяти месяцев 2019 года российские дилеры Haval реализовали 8538 автомобилей, что в 3,9 раза больше по сравнению с прошлым годом. В результате Haval стал лидером по объему продаж среди китайских автопроизводителей России. Как отмечается, в будущем Haval ожидает дополнительного роста продаж благодаря активной стратегии развития, в том числе за счет расширения модельного ряда – появления нового купе-кроссовера Haval F7x российской сборки, который недавно поступил в продажу. Новинка предлагается в комплектациях Comfort, Elite и Premium по цене от 1 млн 549 тыс. рублей до 1 млн 819 тыс. рублей.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке до конца 2019-го и в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок».