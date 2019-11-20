АВТОВАЗ объявил даты корпоративного отпуска в 2020 году

Руководство АВТОВАЗа совместно с профсоюзным комитетом определило даты отпуска в 2020 году. Единый корпоративный отпуск поделили на три части: в итоге отдыхать работники предприятия будут с 6 по 8 мая, с 27 июля по 16 августа и с 28 по 31 декабря, пишет портал «Лада.Онлайн».

Как отмечается, даты выбраны в соответствии с планом выпуска автомобилей, а также с учетом пожеланий заводчан, которые традиционно отдыхают в единый корпоративный отпуск. Исключение составят сотрудники, задействованные в неотложных работах: отгрузка запасных частей, продажа и послепродажное обслуживание автомобилей, ремонт оборудования, обеспечение безопасности, расчёт и начисление зарплаты, формирование бухгалтерской, налоговой и управленческой отчетности. Каникулы для них наступят по отдельным графикам.

Как сообщал ранее министр промышленности и торговли Самарской области Михаил Жданов, по итогам 2019 года АВТОВАЗ сохранит показатели производства на уровне прошлого года или незначительно их увеличит. По его словам, спрос и, следовательно, фактический выпуск автомобилей очень сильно зависит от мер государственной поддержки.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам десяти месяцев 2019 года российские дилеры LADA продали 295437 машин, что на 1,5% выше показателя годичной давности. Рыночная доля LADA с начала года составила 20,8%, согласно данным АЕБ. Бестселлером АВТОВАЗа в январе - октябре стала LADA Granta, чья реализация выросла на 35% и составила 108686 автомобилей. Второй результат по объему реализации показала LADA Vesta – 91798 проданных машин (+6%).

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