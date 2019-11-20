АВТОСТАТ | Rolls-Royce завершил выпуск седана Ghost

Rolls-Royce завершил выпуск седана Ghost

734 0

Rolls-Royce завершил выпуск седана Ghost

Предпочтения российских автовладельцев в выборе автомобиля
Все готовые отчёты

Компания Rolls-Royce анонсировала премьеру «бунтарской» версии седана Ghost под названием Black Badge, которая «ознаменует конец выпуска» модели нынешнего поколения. Автомобиль получит хромированную темную статуэтку «Дух экстаза», а также окрас кузова оттенка Black Diamond, пишет портал Autonews.ru.

Rolls-Royce Ghost нынешнего поколения, который выпускался последние 10 лет, оснащен 6,6-литровым двигателем V12 мощностью 570 л.с. Седан способен ускоряться с места до «сотни» за 4,9 с, а его максимальная скорость принудительно ограничена 250 км/ч.

Между тем, в Rolls-Royce уже тестируют Ghost следующего поколения. Новинку построят на шасси собственной разработки, тогда как в основе предшественника лежала платформа BMW 7-Series. При этом новый Ghost получит 6,75-литровый двигатель V12, которым оснащаются Phantom и кроссовер Cullinan. Не исключено, что у последнего седан позаимствует систему полного привода, которая будет доступна в качестве опции.

Какие модели можно ждать на российском рынке до конца 2019-го и в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: производство премиум-марки потери rolls-royce

Новости на тему

Рынок люксовых автомобилей с пробегом в России вырос на 7%

1 ноября 2019

Все новости

Статьи на тему

Что появится на автомобильном рынке в мае? («АВТОСТАТ»)

10 мая 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Динамика российского авторынка в октябре 2019 года

13 ноября 2019

Вся инфографика
Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно