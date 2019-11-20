Rolls-Royce завершил выпуск седана Ghost

Компания Rolls-Royce анонсировала премьеру «бунтарской» версии седана Ghost под названием Black Badge, которая «ознаменует конец выпуска» модели нынешнего поколения. Автомобиль получит хромированную темную статуэтку «Дух экстаза», а также окрас кузова оттенка Black Diamond, пишет портал Autonews.ru.

Rolls-Royce Ghost нынешнего поколения, который выпускался последние 10 лет, оснащен 6,6-литровым двигателем V12 мощностью 570 л.с. Седан способен ускоряться с места до «сотни» за 4,9 с, а его максимальная скорость принудительно ограничена 250 км/ч.

Между тем, в Rolls-Royce уже тестируют Ghost следующего поколения. Новинку построят на шасси собственной разработки, тогда как в основе предшественника лежала платформа BMW 7-Series. При этом новый Ghost получит 6,75-литровый двигатель V12, которым оснащаются Phantom и кроссовер Cullinan. Не исключено, что у последнего седан позаимствует систему полного привода, которая будет доступна в качестве опции.

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