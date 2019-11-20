Автовладельцы смогут покупать «красивые» номера

МВД и Минэкономики договорились о концепции системы, которая позволит гражданам покупать так называемые «красивые» автономера. Госзнаки с запоминающимся сочетанием букв и цифр будут выдавать по утвержденным ставкам госпошлин через портал госуслуг. Регионам позволят для определенных серий использовать повышенный тариф, а также выставлять номера на аукционы. Перепродать машину с «красивым» знаком можно будет при условии повторной уплаты специальной госпошлины, пишет газета «Коммерсант».

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 июля 2019 года парк автомобильной техники на территории Российской Федерации составил 52,4 млн единиц. Легковые автомобили занимают в нем долю в 84%, что соответствует 44,1 млн экземпляров. На легкую коммерческую технику приходится почти 8% парка, или более 4,1 млн машин. Также в стране зарегистрировано почти 3,8 млн грузовых автомобилей, их доля в парке - более 7%. Наконец, менее 1% российского парка занимают автобусы, которых в России насчитывается 0,4 млн единиц.

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