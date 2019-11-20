ТОП-10 регионов России по объему парка автомобилей корейских брендов

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на территории РФ зарегистрировано чуть более 5 млн машин корейских марок (на 1 июля 2019 года). Это эквивалентно 11,4% от всех легковых автомобилей в стране. Основу «корейского» парка образуют бренды Hyundai и KIA (суммарно 82%).

По количеству этих машин лидирует столица страны – в Москве насчитывается 561,7 тыс. «корейцев», или каждый девятый такой автомобиль в России. Второе место занимает соседнее Подмосковье (468,6 тыс. шт.), а замыкает тройку лидеров Краснодарский край (274,9 тыс. шт.). Далее в этом рейтинге располагаются Санкт-Петербург и Ростовская область, в которых числится 246,9 тыс. и 212,9 тыс. легковых машин корейских брендов соответственно.

Кроме них, в ТОП-10 российских регионов по объему парка «корейцев» попадают: Татарстан (202,4 тыс. шт.), Свердловская область (183,9 тыс. шт.), Башкортостан (166,3 тыс. шт.), Челябинская область (147,6 тыс. шт.) и Нижегородская область (147,1 тыс. шт.).

О том, сколько за год проезжают владельцы машин корейских марок, можно узнать в специальном отчете «Среднегодовые пробеги легковых автомобилей», подготовленном экспертами аналитического агентства «АВТОСТАТ».

Напомним также, что ранее эксперты составили аналогичный рейтинг по японским автомобилям.