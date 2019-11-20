Land Rover готовит новый электрический кроссовер

Компания Jaguar Land Rover расширит линейку вседорожников за счет среднеразмерного электрифицированного кроссовера, который займет место между Range Rover Evoque и Range Rover Velar. Новинку построят на платформе MLA и будут продавать в версиях с полностью электрической установкой, а также умеренной и подзаряжаемой гибридными системами, пишет портал Motor.ru.

Как отмечается, новый кроссовер Land Rover станет первой моделью бренда, для которой дизайн, комфорт и поведение на дороге станут приоритетнее внедорожных качеств. Вероятно, в будущем вся линейка Range Rover будет разрабатываться с акцентом на ездовые качества на шоссе, нежели способности на офф-роуде.

«Если такие фирмы, как Bentley и Rolls-Royce могут делать внедорожники, то почему Land Rover или Range Rover не могут выпускать роскошные автомобили?», – заявил шеф-дизайнер Land Rover Джерри Макговерн.

О технических характеристиках нового Range Rover известно немногое: платформа MLA позволяет разместить пару электродвигателей, так что полного привода среднеразмерный SUV не лишится. Под полом новинки разместят батарею емкостью не более 100 киловатт-часов, что обеспечит автономность полностью электрической версии на уровне 480 км. Для приверженцев традиционных ДВС производитель оставит гибридные версии с модульными 1,5-литровыми «турботройками» в основе.

Со временем электрификация коснется всех моделей в портфеле Land Rover: первенцем в линейке гибридов в 2020 году будет Evoque, затем аналогичную трансмиссию получит Discovery Sport, а позднее свет увидит подзаряжаемый гибрид на базе нового Defender. Ожидается, что Defender «унаследует» гибридную часть силовой установки у Range Rover PHEV и сможет проезжать на чистой электротяге около 50 км.

Почему все больше россиян отдает предпочтение автомобилям сегмента SUV? Об этом можно узнать в новом маркетинговом отчете «Кроссоверы сегмента SUV C: выбор автовладельцев».