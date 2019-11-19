АВТОСТАТ | Nissan снизил прогноз продаж на 2019 финансовый год

Nissan снизил прогноз продаж на 2019 финансовый год

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Nissan снизил прогноз продаж на 2019 финансовый год

Автомобильный рынок России - 2019
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Японский автоконцерн Nissan Motor снизил годовой прогноз до 11-летнего минимума из-за падения продаж, что говорит о кризисе, продолжающемся после отстранения бывшего главы компании Карлоса Гона.

Как пишет агентство Reuters, последние слабые показатели Nissan, которые не могут восстановиться на протяжении почти двух лет, иллюстрируют масштаб работы, который стоит перед новым руководством, вступающим в должность 1 декабря. После отставки Карлоса Гона почти год назад, Nissan столкнулся со снижением прибыли, неопределенностью в отношении будущего руководства и напряженностью в отношениях с главным акционером, Renault.

"Мы пересматриваем все наши предположения, и как видите, именно поэтому мы пересмотрели вниз наш прогноз объема продаж на весь год", - сообщил вице-президент и будущий финансовый директор Nissan Стивен Ма.

Nissan снизил годовой прогноз операционной прибыли на 35% до 150 млрд иен. Это станет худшим годовым показателем за 11 лет. В настоящее время компания ожидает мировых розничных продаж на уровне 5,2 млн автомобилей по сравнению с 5,5 млн годом ранее.

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, источник: АВТОСТАТ

Теги: прогнозы nissan

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