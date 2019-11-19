Tesla инвестирует в завод под Берлином 4 млрд евро

Американский производитель электрокаров Tesla намерен инвестировать в свой первый европейский завод под Берлином около 4 млрд евро. Планируется, что после завершения первого этапа строительства на заводе уже будут заняты более 3 тыс. человек, а по окончании всех строительных работ - от 7 до 8 тысяч, пишет агентство "Финмаркет".

Начало строительства в небольшом населенном пункте Грюнхайде, расположенном примерно в 40 км к юго-востоку от Берлина, запланировано на первый квартал 2020 года. Ожидается, что оно завершится к концу 2021 года и первыми будут выпускаться машины Tesla Model Y. В дальнейшем планируется выпуск в общей сложности до 150 электромобилей разных моделей ежегодно. В случае согласия со стороны правительства ФРГ и Евросоюза Tesla может рассчитывать на господдержку в размере около 300 млн евро.

Между тем, свой первый зарубежный завод Tesla открыла в Шанхае, где начала тестовое производство Model 3 с опережением графика. Производство Model Y также может быть запущено раньше срока – к лету 2020 года. Благодаря заводу американская компания сможет продавать свою продукцию в Китае без уплаты тарифа в размере 25%.

Как ранее сообщал "АВТОСТАТ", американский производитель электромобилей Tesla достиг новых рекордно высоких показателей производства и поставок своих машин в третьем квартале 2019 года. Так, в отчетный период компания поставила 97 тыс. электромобилей, что на 1,9% выше показателя второго квартала на уровне 95,2 тыс. машин. В том числе поставки Model 3 составили 79,6 тыс. единиц - на 2,6% больше, чем в предыдущем квартале. При этом Tesla выпустила рекордные 96155 автомобилей, что на 10,5% выше, чем в апреле - июне текущего года. Производство модели Model 3 достигло отметки в 79,8 тыс. машин, или на 10% больше по отношению к предыдущему кварталу. "Кроме того, мы добились рекордного показателя чистых заказов в третьем квартале и вступаем в четвертый квартал с увеличением нашего портфеля заказов", - заявили в Tesla Motors. По итогам года компания ожидает, что поставки автомобилей составят 360 тысяч единиц.

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