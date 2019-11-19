Ford представил электрокроссовер в стиле Mustang

Компания Ford представила в Лос-Анджелесе нового члена семейства Mustang: купеобразный кроссовер Mach-E с полностью электрической силовой установкой. Самая доступная версия новинки с приводом на заднюю ось обойдется покупателям в 43 тыс. долларов, что дешевле ближайшего конкурента Tesla Model Y (от 47 тыс. долларов). А по динамике «заряженный» Mach-E GT превосходит Porsche Macan Turbo, пишет портал Motor.ru.

У Mustang Mach-E будет две заднеприводные модификации: базовая с 75,7-киловаттной батареей и 255-сильным агрегатом, а также более емким аккумулятором на 98,8 киловатт-часа и мотором мощностью 282 л.с. Кроме того, в линейку войдут полноприводные варианты с теми же батареями и 332-сильной установкой. Запас хода в зависимости от версии варьируется от 340 до 600 км, а разгон от 0 до «сотни» – от 7 до 5,5 секунды.

Что же касается самого мощного Mustang Mach-E GT, в состав установки которого войдут два электромотора суммарной мощностью 459 л.с., то ему положен аккумулятор емкостью 98,8 киловатт-часа. Заявленное время разгона на 0 до 100 км/ч – 3,5 секунды, что быстрее Porsche Macan Turbo.

В основе автомобиля лежит новая платформа, изготовленная из алюминия и композитных материалов, которая предназначается для электромобилей. Спереди у Mustang Mach-E – стойки McPherson, а сзади – многорычажная подвеска и стабилизаторы поперечной устойчивости. В топовых версиях электромобиль получил адаптивные амортизаторы.

В длину Mach-E достигает 4724 мм, в ширину – 1880 мм, в высоту – 1600 мм, а колесная база равна 2971 мм. Клиренс составляет 145 мм у обычного кроссовера и 135 мм – у GT-версии. У кроссовера два багажника: объем заднего – 821 литр под полкой и 1688 литров при сложенных задних креслах. Еще один отсек объемом 135 литров находится под капотом.

В набор доступного оборудования входят пакет систем безопасности Co-Pilot 360 2.0, новейшая мультимедийная система SYNC 4 с 15,5-дюймовым экраном, возможность открывать двери со смартфона, а также диски от 18 до 20 дюймов и алюминиевые суппорты Flexira Brembo.

Модель уже доступна для заказа: на первом этапе Ford выпустит на рынок ограниченную серию First Edition с полным приводом, панорамной крышей с инфракрасной защитой и расширенным списком оборудования. Стоимость такого исполнения – 59,9 тыс. долларов, а предоплата составляет 500 долларов. До автосалонов модель доберется к концу 2020 года и появится одновременно в США, Китае и Европе.

Почему все больше россиян отдает предпочтение автомобилям сегмента SUV? Об этом можно узнать в новом маркетинговом отчете «Кроссоверы сегмента SUV C: выбор автовладельцев».