Audi возглавит бывший топ-менеджер BMW

Новым руководителем компании Audi станет Маркус Дюсманн, который до недавнего времени входил в состав совета директоров BMW.

Как пишет портал Autonews.ru, контракт Дюсманна с BMW истек в конце сентября нынешнего года и не был продлен. 50-летний специалист по разработке моторов возглавит Audi с 1 апреля 2020 года. Дюсманн пришел работать в BMW в 2007 года, когда он покинул Mercedes-Benz. В Штутгарте он отвечал за создание моторов для заводской команды Формулы-1.

Дюсманн заменит на посту руководителя Audi Брэма Схота, который временно исполняет обязанности главы совета директоров компании из Ингольштадта. Последний, в свою очередь, заступил на должность Руперта Штадлера, арестованного немецкими властями в июне 2018 года по подозрению в участии в дизельном скандале вокруг концерна Volkswagen. Экс-руководителя Audi подозревают в мошенничестве и участии в рекламной кампании, содержащей заведомо неверные сведения. На данный момент он освобожден из-под стражи, однако до сих пор находится под следствием.

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