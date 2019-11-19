Продажи автомобилей LADA в Евросоюзе по итогам октября упали на 21%

В октябре 2019 года в странах Европейского Союза в общей сложности было реализовано 298 новых автомобилей LADA, что на 20,7% ниже уровня годичной давности.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» (по результатам обработки данных АСЕА), продажи LADA в ЕС падают второй месяц подряд.

Более половины (54%) от общего объема реализации пришлось на страны Западной Европы, жители которых в октябре приобрели 160 новых машин российской марки – на 20,8% меньше, чем год назад.

Всего же за 10 месяцев нынешнего года в Евросоюзе было продано 4150 новых автомобилей LADA. Это на 8% ниже результата января – октября 2018 года.

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