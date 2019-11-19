Европейский авторынок в октябре достиг 10-летнего максимума

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам октября увеличились на 8,6% и составили 1 млн 214 тыс. 989 машины. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), это лучший результат продаж за октябрь с 2009 года, что отчасти обусловлено низкой базой прошлого года, вызванной вступлением в силу новых правил сертификации автомобилей WLTP в Евросоюзе. По итогам деcяти месяцев 2019 года реализация автомобилей в Европе составила 13 млн 330 тыс. 918 единиц (-0,7%).

Как отмечается в обзоре европейского авторынка за октябрь, среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе продал Volkswagen – 146982 машины (+29%). На второе место вышла Renault с показателем 79863 автомобиля (+15,8%). На третьей строчке идет Peugeot, реализовавший 79823 машины (+0,8%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз Mercedes-Benz (77980 шт., +2%) и Ford (75988 шт., -0,2%).

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