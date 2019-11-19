АВТОВАЗу требуются госсубсидии на разработку новых двигателей под европейские экостандарты

АВТОВАЗ может полностью уйти с рынка Евросоюза из-за введения новых требований по выбросам, в связи с чем предприятию необходима господдержка для разработки новых двигателей, заявил глава Удмуртии Александр Бречалов.

«Мы стоим перед угрозой того, что с 2020 года АВТОВАЗ полностью уйдет с рынка ЕС, а это порядка 5000 автомобилей в год или 50 млн евро в год, в связи с введением новых требований по выбросам CO2», – цитирует А. Бречалова пресс-служба правительства Удмуртской Республики. По его словам, АВТОВАЗ может вложить средства в разработку новых двигателей только при софинансировании со стороны государства.

«Поэтому у нас есть предложение: возобновить меры государственной поддержки производителей высокотехнологичной продукции в виде субсидий на компенсацию части затрат, связанных с сертификацией продукции на внешних рынках при реализации инвестиционных проектов и на разработку новых компонентов», – сообщил глава Удмуртии.

Напомним, АВТОВАЗ весной этого года принял решение прекратить поставки автомобилей LADA в Европу. Причиной ухода на предприятии называют ужесточение экологических норм. Введенный прошлой осенью стандарт Euro 6d-TEMP требует серьезных вложений в модернизацию двигателей. Между тем, в пресс-службе АВТОВАЗа заявляли, что у компании есть планы создать в тесном сотрудничестве с партнерами из Альянса глобальную модель и вернуться на рынок Европы. Судя по всему, речь идет о новом поколении внедорожника LADA 4x4.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам десяти месяцев 2019 года реализация автомобилей LADA в странах Европейского Союза составила 4150 автомобилей, что на 8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом на долю марки LADA приходится всего лишь 0,03% от всего объема рынка ЕС.

А вот какие модели можно ждать на российском рынке до конца 2019-го и в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок».