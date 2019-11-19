УАЗ поставит РЖД свыше 600 автомобилей с возможностью дистанционного управления

Ульяновский автозавод в рамках контракта до конца года передаст госкорпорации «Российские железные дороги» 617 «подключенных» автомобилей моделей «Патриот», «Пикап», «Профи» и семейства СГР. Как отмечается, использование технологии Connected Car помогает сократить издержки на эксплуатацию транспортных средств, минимизировать простои техники и повысить эффективность бизнес-процессов, сообщает пресс-служба УАЗа.

Внедорожники, предназначенные для нужд РЖД, сходят с конвейера УАЗа и серийно оснащаются технологией Connected Car. Инновационное IT-решение UAZ Connect с помощью встроенных телематических и онлайн-сервисов дистанционно передает показания бортовых систем автомобилей. Данные через телекоммуникационный модуль ЭРА-ГЛОНАСС, интегрированный в CAN-шину, в режиме реального времени поступают на облачную платформу Squadron, которая обеспечивает оперативную обработку и взаимодействие с информацией. В частности, система позволяет осуществлять мониторинг технического состояния транспортных средств и их местоположения, составлять оптимальные маршруты движения, удаленно отслеживать параметры работы основных узлов и агрегатов, а также оперативно реагировать на внештатные ситуации.

UAZ Connect, разработанный для данного проекта партнером группы «Соллерс», компанией C-Cars, полностью интегрируется с внутренними системами автомобиля УАЗ. В настоящий момент уже реализована часть сервисов, а именно возможности геопозиционирования, отслеживания расхода топлива для УАЗ «Патриот» и диспетчеризации заявок в качестве функционала системы менеджмента парка техники. В течение ближайших месяцев список планируется расширить появлением опций удаленной диагностики, анализа стиля вождения и дальнейшей автоматизации процессов управления автопарка.

Как сообщалось ранее, платформа Connected car будет работать не только с новыми «подключенными автомобилями» УАЗ, но также позволит проводить подключение ранее приобретенного парка.

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