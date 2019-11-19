Бюджетный кроссовер Hyundai Venue вызвал ажиотаж на рынке

Бюджетный кроссовер Hyundai Venue с момента выхода на рынок бьет рекорды продаж. С июня по август своих владельцев нашли 34739 автомобилей новой модели, а за два осенних месяца было продано еще 27 тыс. единиц.

Как пишет портал «За рулем.РФ», с момента своего рыночного дебюта в Америке, Индии и Корее новый субкомпактный кроссовер от Hyundai стал настоящим бестселлером марки. Спрос на него значительно превысил предложение, поэтому очередь из желающих приобрести бюджетный паркетник растянулась на целых четыре месяца.

Такой успех Hyundai Venue объясняется, прежде всего, сочетанием цены и качества. Так, в Индии за самый доступный Venue просят 650 тыс. рупий (порядка 581 тыс. рублей). Максимально оснащенный автомобиль оценивается уже в 1 млн 110 тыс. 500 рупий (993 тыс. рублей). Не исключено, что в будущем этот недорогой SUV может добраться и до нашей страны.

Габаритные размеры Hyundai Venue составляют 3995х1770х1680 мм при расстоянии между осями в 2500 мм. За производительность кроссовера отвечают три типа силовых установок: 1,2-литровый атмосферный двигатель с 83-сильной отдачей, 1-литровый 120-сильный турбомотор, а также 1,4-литровый дизельный агрегат, способный генерировать мощность в 90 л.с.

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