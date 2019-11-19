АВТОСТАТ | Автодилер «Рольф» будет продан одному покупателю

Автодилер «Рольф» будет продан одному покупателю

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Автодилер «Рольф» будет продан одному покупателю

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Кипрская компания Delance Limited, через которую семья основателя автодилера «Рольф» Сергея Петрова контролирует бизнес, планирует продать группу одному покупателю. Об этом агентству «ТАСС» сообщил представитель компании.

«Принято решение о продаже всей группы одному покупателю. Сделка касается всех компаний группы – ООО «Рольф», ООО «Моторс», ООО «Рольф Эстейт СПб». Группа не будет распродаваться по частям», – сказал представитель Delance Limited.

Ранее Delance Limited объявила о начале процесса по изучению возможностей продажи 100% бизнеса группы. Финансовым консультантом в проекте выступает CrestPrecise, юридическим советником – компания Bryan Cave Leighton Paisner. В компании отмечают, что решение о продаже бизнеса не связано с расследованием уголовного дела в отношении руководителей «Рольфа». Напомним, в июне 2019 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении основателя «Рольфа» Сергея Петрова о незаконном выводе за рубеж 4 млрд рублей. Его защита настаивает на отсутствии события преступления ввиду того, что сделка, которую следствие положило в основу уголовного дела, была обычной процедурой по реструктуризации и консолидации активов. Сам Сергей Петров находится за границей, он отрицает какой-либо вывод денег из «Рольфа».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в первом полугодии 2019 года автодилерский холдинг «Рольф» снизил чистую прибыль по МСФО в 4,5 раза в годовом выражении до 576,086 млн рублей, говорится в отчете компании. При этом выручка выросла на 12% – до 114,081 млрд рублей, стоимость транспортных средств и материалов увеличилась на 12,6% – до 99,778 млрд рублей. Операционная прибыль снизилась на 30,6% – до 3,014 млн рублей, прибыль до налогообложения упала в 2,7 раза – до 1,214 млрд рублей. Долгосрочные обязательства компании с начала года выросли на 21% – до 21,784 млрд рублей, краткосрочные – на 35,8%, до 35,269 млрд рублей, чистый долг вырос на 47,3% – до 29,869 млрд рублей.

При этом за первые шесть месяцев 2019-го компания «Рольф» увеличила реализацию новых автомобилей на 6% до 45533 единиц. Подразделение «Рольф Автомобили с пробегом» также добилось роста продаж – в первом полугодии на 7% до 32569 машин. Себестоимость продаж увеличилась на 14,6%, до 68,83 млрд рублей, валовая прибыль повысилась на 4,65%, до 8,09 млрд рублей. Коммерческие расходы выросли на 14,2%, до 3,38 млрд рублей, управленческие расходы – на 4%, до 1,57 млрд рублей. Прибыль от продаж снизилась на 3,7%, до 3,14 млрд рублей. Показатель прочих доходов вырос на 7,4% и составил 745,28 млн рублей. Краткосрочные заемные средства выросли с 5,86 млрд рублей на конец 2018 года до 12,28 млрд рублей на конец июня 2019 года. Дебиторская задолженность компании увеличилась на 19,1%, до 4,69 млрд рублей.

Напомним, компания «Рольф» основана в 1991 году. Портфель брендов «Рольфа» включает 21 автомобильную марку и один мотоциклетный бренд: Audi, BMW, BMW Motorrad, Chrysler, Ford, Genesis, Hyundai, Jaguar, Jeep, KIA, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Porsche, Renault, Skoda, smart, Toyota, Volkswagen. Дилерская сеть компании насчитывает 62 шоу-рума в Москве и Санкт-Петербурге.

Полный список автодилеров по городам РФ – смотрите здесь.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: дилеры слияния и поглощения

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