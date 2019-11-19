Выпуск легковых автомобилей в октябре снизился на 8%

По данным Росстата, за десять месяцев 2019 года с российских конвейеров сошло 1,3 млн легковых автомобилей, что соответствует уровню прошлого года. Между тем в октябре было выпущено порядка 200 тыс. машин – это на 8,2% меньше, чем годом ранее.

Стоит отметить, что петербургский завод Toyota в октябре начал выпуск кроссовера Toyota RAV4 пятого поколения. На конвейере тульского предприятия Haval появились новый купе-кроссовер Haval F7x и рамный внедорожник Haval H9. А калининградский «Автотор» ввел в эксплуатацию новую линию сварки для кузовов легковых автомобилей, на которой стартовало производство по полному циклу компактного кроссовера KIA Soul третьего поколения. Добавим также, что с конвейера завода Nissan в Санкт-Петербурге сошел 400-тысячный автомобиль с момента открытия предприятия в июне 2009 года.

Производство грузовых автомобилей в январе – октябре также остается на уровне 2018 года, составив 126 тыс. единиц. В прошлом месяце с российских конвейеров сошло 17 тыс. грузовиков, что на 2,1% выше показателя годичной давности.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке до конца 2019-го и в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок».