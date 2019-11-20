Американский авторынок в октябре продолжил падение

Американский авторынок в октябре снизился на 1,6% и составил 1,3 млн легковых автомобилей и внедорожников. По итогам десяти месяцев 2019 года продажи автомобилей в США составили 14,1 млн единиц (-1,3%).

Согласно данным портала focus2move, лидерство в октябре сохраняет General Motors, реализовавший 210795 автомобилей (-12%). На второе место вышла Toyota с показателем 188787 проданных машин (-1,2%). Третью строчку занимает Ford, чьи продажи снизились на 1,9% до 188000 авто. Четвертый результат показал Fiat Chrysler Group – 174616 машин, что на 2,2% ниже показателя годичной давности. Замыкает пятерку лидеров по-прежнему Honda – в прошлом месяце американские дилеры марки реализовали 131443 автомобиля (+7,6%).

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