Авторынок Украины в октябре вырос на 35%

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в октябре 2019 года объем рынка новых легковых автомобилей на Украине составил 6,9 тыс. единиц, что на 35% выше результата годичной давности.

Лидерство среди брендов на этом рынке сохраняет французский Renault, показатель которого в прошлом месяце достиг 1 940 автомобилей, что в 2,3 раза больше, чем в октябре 2018-го. Вторую строчку рейтинга занимает японская Toyota, реализация которой увеличилась на 48% до 1 250 единиц. Как отмечают эксперты агентства, на долю этих двух марок приходится около 35% всего местного рынка.

На третьем месте располагается корейская KIA с результатом 830 проданных машин, что на 61% больше, чем год назад. Замыкают пятерку самых популярных марок на Украине по итогам октября Volkswagen (630 шт.; +49%) и Skoda (500 шт.; -6%).

Самой популярной моделью украинского авторынка в октябре нынешнего года стал седан Renault Logan, объем реализации которого вырос в 2,9 раза до 700 единиц. Совсем немного уступил ему кроссовер KIA Sportage (690 шт.), продажи которого увеличились на 69%. Далее в рейтинге следуют еще два представителя сегмента SUV – Renault Duster (560 шт.; +63%) и Toyota RAV4 (340 шт.; +57%). А замыкает пятерку хэтчбек Renault Sandero (330 шт.; рост в 2,2 раза).

Отметим также, что по итогам 10 месяцев нынешнего года объем рынка новых легковых автомобилей на Украине достиг 72,7 тыс. экземпляров. Это на 14% выше показателя января – октября 2018 года. Более подробная информация об этом содержится в ежемесячном обзоре «Рынок транспортных средств в Украине», подготовленном аналитическим агентством «АВТОСТАТ».