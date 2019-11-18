ГК «Премьер Авто» наращивает присутствие LADA в Смоленской области

ГК «Премьер Авто» планирует реконструкцию дилерского центра «Смоленск-Лада» (ул. Шевченко, 87А) по продаже и обслуживанию автомобилей марки LADA. Открытие обновленного автосалона намечено на первый квартал 2020 года, сообщает инвестиционный портал Смоленской области. Также в следующем году в Вяземском районе начнется строительство третьего в регионе официального дилерского центра LADA.

Группа компаний «Премьер Авто» является официальным дилером 12 автомобильных брендов на территории Смоленской области: KIA, LADA, Chevrolet, Mercedes-Benz, Suzuki, Mitsubishi, Renault, УАЗ, Nissan, Datsun, ГАЗ и BMW. «Премьер Авто» также имеет автоцентр по продаже автомобилей с пробегом и два действующих малярно-кузовных центра в Смоленске.

Напомним, в настоящее время дилерская сеть LADA является крупнейшей в стране. По состоянию на октябрь 2019 года, она включала 295 официальных автоцентров. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам десяти месяцев 2019 года российские дилеры LADA продали 295437 машин, что на 1,5% выше показателя годичной давности. Рыночная доля LADA с начала года составила 20,8%, согласно данным АЕБ. Бестселлером АВТОВАЗа в январе - октябре стала LADA Granta, чья реализация выросла на 35% и составила 108686 автомобилей. Второй результат по объему реализации показала LADA Vesta – 91798 проданных машин (+6%).

В каких еще городах есть дилерские центры LADA, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».