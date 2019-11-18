Стали известны сроки появления обновленной LADA 4x4

АВТОВАЗ начинает производство внедорожника LADA 4x4 с обновленным интерьером. Как сообщает портал «Лада.Онлайн» со ссылкой на свои источники, с сегодняшнего дня с конвейера будет сходить по шесть таких автомобилей в день, с 27 ноября запланирован полный переход на выпуск LADA 4x4 с новым салоном. Таким образом, продажи обновленного внедорожника должны начаться в декабре нынешнего года или январе 2020-го. На самом АВТОВАЗе не стали отрицать постоянную работу над улучшением LADA 4х4, однако отказались дать какую-либо конкретику.

Напомним, в интерьере обновленной LADA 4x4 изменятся панель приборов (торпедо), комбинация приборов (в оранжевом стиле), форма сидений, а задний диван получит два подголовника. Кроме того, автомобиль будет иметь формованный потолок вместо натяжного, как сейчас. Изменений в технической части и экстерьера будут минимальными. Например, на крыше появится антенна, будут использовать новые уплотнители, изменена конструкция отопителя.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам десяти месяцев 2019 года продажи LADA 4х4 на российском рынке составили 26325 автомобилей, что на 3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате вазовский внедорожник вошел в пятерку самых продаваемых моделей SUV на российском рынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

Какие модели появятся на российком рынке до конца 2019 и в 2020 году? Смотрите в "Календаре новинок авторынка".