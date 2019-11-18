АВТОСТАТ | Hyundai сертифицировала в России большой кроссовер Palisade

Hyundai сертифицировала в России большой кроссовер Palisade

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Hyundai сертифицировала в России большой кроссовер Palisade

Обзор рынка легковых автомобилей в России
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Компания Hyundai может привезти в Россию новый большой кроссовер Palisade. Об этом говорит изображение автомобиля, появившееся в базе данных Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Как пишет портал Autonews.ru, Hyundai Palisade, получивший салон с тремя рядами сидений, был представлен в ноябре 2018 года на мотор-шоу в Лос-Анджелесе. Габаритная длина кроссовера составляет 4981 мм, ширина – 1976 мм, высота – 1750 мм, а размер колесной базы равен 2900 мм.

На североамериканском рынке Palisade доступен с единственным 3,8-литровым бензиновым мотором V6, развивающим 295 л. с. и 355 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Кроссовер доступен как с передними ведущими колесами, так и с системой полного привода HTRAC с электронным управлением.

Автомобиль оснащен широким перечнем систем, в том числе с проекционным дисплеем, адаптивным круиз-контролем, цифровой приборной панелью и беспроводной зарядкой для смартфонов. В США цены на автомобиль стартуют с отметки 31550 долларов (около 2 млн руб.).

Ранее сообщалось, что в Hyundai рассматривают возможность вывода на российский рынок большого кроссовера Palisade, который может появиться в начале 2020 года.

Какие модели можно ждать на российском рынке до конца 2019 и в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок». 

, источник: АВТОСТАТ

Теги: новинки внедорожники suv кроссоверы hyundai

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