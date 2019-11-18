ТОП-10 регионов РФ по количеству автомобилей японских марок

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в России числится почти 10 млн легковых машин японских брендов (на 1 июля 2019 года). Это составляет 22,4% от всего автопарка нашей страны.

Больше всего таких автомобилей в Москве – на середину года в столице было зарегистрировано 878,6 тыс. «японцев», или около 9% от общероссийского объема. Следом идет Приморский край с результатом 762,4 тыс. единиц и долей 7,7%, а замыкает тройку лидеров Подмосковье – 571,6 тыс. штук (5,8%). Таким образом, на долю этих трех субъектов РФ приходится свыше 20% от всего парка японских автомобилей в стране.

Кроме них, в ТОП-10 российских регионов по количеству зарегистрированных автомобилей японских марок попадают: Новосибирская область (415,7 тыс. шт.; 4,2%), Иркутская область (390 тыс. шт.; 3,9%), Красноярский край (370,7 тыс. шт.; 3,7%), Санкт-Петербург (351,3 тыс. шт.; 3,6%), Краснодарский край (321,3 тыс. шт.; 3,2%), Хабаровский край (284,4 тыс. шт.; 2,9%) и Свердловская область (264,2 тыс. шт.; 2,7%).

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Фото взято с сайта drom.ru