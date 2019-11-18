Казахстанский автопром в октябре установил новый рекорд

По итогам октября 2019 года с конвейеров казахстанских предприятий сошло 5453 единицы автотранспортных средств, что на 71% превышает результат годичной давности. Как отмечают в Союзе предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром», это новый исторический рекорд в автопроизводстве республики.

За десять месяцев 2019 года на территории Казахстана было произведено 38953 единицы автотранспортных средств (включая легковую, грузовую, автобусную технику, спецмашины и прицепы), что на 50,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Производство легковых автомобилей с начала года выросло на 41,9%, достигнув значения 34276 машин. Выпуск автобусной техники увеличился в 3,3 раза до 908 единиц. Производство грузовых автомобилей также выросло в 3,4 раза и составило 2957 штуки.

Сбыт отечественных автозаводов в январе-октябре 2019 года достиг 33904 единиц, что на 43,9% выше показателя годичной давности. Рыночная доля предприятий казавтопрома возросла до 57,7% против 47,6% в аналогичный период прошлого года.

Доминирующую позицию в сегменте автомобилей локальной сборки занимает «Азия Авто» – 16487 проданных автомобилей, или 48,6% суммарного сбыта отечественной техники. Предприятием «СарыаркаАвтоПром» было реализовано 15300 машин (доля в сегменте – 45,1%). Далее в рейтинге сбыта продукции отечественных автопроизводителей расположились «СемАЗ» (970 шт., 2,9%), «КАМАЗ-Инжиниринг» (665 шт., 2%), «Hyundai Trans Auto» (314 шт., 0,9%) и «Daewoo Bus Kazakhstan» (168 шт., 0,5%).

Пятерку наиболее востребованных брендов легковых автомобилей казахстанской сборки по итогам десяти месяцев 2019 года составили LADA (12013 шт.), Hyundai (11384 шт.), KIA (2672 шт.), Ravon (2029 шт.) и Skoda (857 шт.). В список марок, предлагаемых отечественными предприятиями, вошли также JAC (814 шт.), Chevrolet (678 шт.), UAZ (336 шт.) и Peugeot (33 шт.).

Рейтинг продаж легковых автомобилей локального производства возглавили LADA Granta (4007 шт.), Hyundai Tucson (3675 шт.), LADA Vesta (2959 шт.), LADA 4x4 (2774 шт.) и Hyundai Accent (2576 шт.). Список популярных у казахстанцев моделей также дополнили Hyundai Elantra (2160 шт.), Ravon Nexia R3 (2019 шт.), Hyundai Creta (1988 шт.), LADA Largus (1661 шт.) и KIA Rio (1100 шт.).

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