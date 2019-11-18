Volkswagen готовит новый бюджетный кроссовер для России

Компания Volkswagen готовится расширить российскую линейку SUV бюджетным кроссовером. Ориентировочно в середине 2020 года на заводе "Группы ГАЗ" в Нижнем Новгороде будут выпущены первые предсерийные экземпляры новой модели, пишет портал АвтоВести.Ru со ссылкой на свои источники. Сроки премьеры и старта продаж в России не называются - вероятно, это произойдет в конце 2020-го или в начале 2021 года.

Проект доступного кроссовера Volkswagen для Северной и Южной Америки, а также России, в целом называется Tarek. Однако, по данным АвтоВестей, на российском рынке автомобиль получит новое собственное имя, которое традиционно начинается на "Т", но это, по всей видимости, не Tharu, как предполагалось ранее. Кроссовер Volkswagen Tharu уже производится в Китае и отличается от того, что будет выпускаться в России.

Не исключено, что бюджетный кроссовер Volkswagen Tarek технически будет во многом повторять Skoda Karoq, производство которого в ближайшее время будет налажено в Нижнем Новгороде. Он получит такую же конфигурацию платформы MQB с похожими общими габаритами. О моторной гамме говорить пока рано. Поскольку Volkswagen Tarek позиционируется на ступень ниже Tiguan, то вполне логично, что и стартовый рублевый ценник на него должен оказаться ниже 1,5 млн рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства на Volkswagen Tiguan Allspace – длиннобазный вариант стандартной модели. Колесная база такого Tiguan увеличена на 10 см относительно обычного кроссовера и достигает 2787 мм. У версии Allspace более длинный задний свеc и чуть иное боковое остекление. Из ОТТС на модель следует, что на российском рынке новинка появится в двух модификациях: с 180- либо 220-сильным бензиновым турбодвигателем объемом 2,0 л. Tiguan Allspace будет поставляться в страну с мексиканского завода Volkswagen, в то время как стандартный Tiguan выпускается для российского рынка в Нижнем Новгороде. Импортная модель может оказаться значительно дороже не только варианта российской сборки с менее мощным двигателем, но и соплатформенного Skoda Kodiaq со 180-сильным агрегатом (от 2,9 млн рублей). Цены будут объявлены ближе к старту продаж.

Стоит отметить, что в настоящее время самой продаваемой моделью SUV от Volkswagen является кроссовер Tiguan. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в октябре в России было реализовано 3704 таких машины, что на 12% выше показателя годичной давности. Как отмечается, это лучший результат с момента выхода модели на российский рынок. По итогам десяти месяцев 2019 года продажи Volkswagen Tiguan в нашей стране выросли на 10% и составили 29145 автомобилей. В результате он вошел в тройку самых популярных моделей SUV на российском рынке.

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