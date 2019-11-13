LADA XRAY может получить новую комплектацию с черной крышей

АВТОВАЗ готовит новую комплектацию для LADA XRAY под названием «Instinct», особенностью которой станет наличие новых оригинальных элементов внешнего дизайна. Как пишет портал «Лада.Онлайн» со ссылкой на свои источники, «Instinct» будет самой дорогой версией LADA XRAY Cross с вариатором, при этом тираж таких автомобилей будет ограничен. По предварительным данным, новая комплектация LADA XRAY должна получить черную глянцевую крышу, черные глянцевые боковые зеркала, а также черные двухцветные диски. Источники сообщают, что на заводе уже собрано несколько автомобилей в новой комплектации. В свою очередь, на АВТОВАЗе опровергли эту информацию, назвав ее слухами.

Напомним, ранее у АВТОВАЗа уже был опыт по выпуску автомобилей с черной крышей (это были спецверсии LADA Priora и Kalina).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в октябре АВТОВАЗ начал продажи лимитированной серии #Club. Ее отличительной особенностью является наличие оригинальных элементов внешнего и внутреннего дизайна, а также дополнительный набор оборудования, доступный ранее только в максимальных комплектациях. Так, спецверсия #Club предлагается на трех семействах автомобилей LADA: Granta, XRAY и Largus. Все модели выполнены на базе доступной комплектации Comfort и включают в себя элементы топ-версий Luxe, которые будут предложены по специальной цене.

В частности, LADA XRAY #Club оснащается тремя вариантами двигателя – 1,6 л МКП, 1,8 л МКП и 1,8 л АМТ. Лимитированное исполнение включает в себя климат-контроль, обогрев ветрового стекла, датчики дождя и света, парктроник, глубокую тонировку стекол, 16-дюймовые легкосплавные диски «Феникс». В комплектации #Club клиенту данный набор оборудования предлагается за 25 тыс. рублей. Стартовая стоимость автомобиля – 737,9 тыс. рублей.

По итогам десяти месяцев 2019 года высокий хэтчбек LADA XRAY разошелся тиражом 24113 экземпляров (-17%).