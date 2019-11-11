Рейтинг новых пикапов в РФ по средневзвешенной цене

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» исследовали сегмент новых пикапов, продаваемых на российском рынке, и составили их рейтинг с учетом средневзвешенной цены.

В настоящее время этот сегмент состоит всего лишь из 8 моделей. Самой доступной из них является УАЗ «Пикап», средневзвешенная цена которого по итогам 9 месяцев 2019 года составила 983 тыс. рублей. Также эта модель сохраняет звание самого популярного пикапа на российском рынке – с января по сентябрь она разошлась тиражом в 2605 единиц.

У всех остальных пикапов средневзвешенная цена превышает 1,5 млн рублей. Так, второе место в нашем рейтинге занимает Foton Tunland (1 млн 619 тыс. руб.) с минимальным объемом продаж в 11 экземпляров. Далее идет целый ряд пикапов со средневзвешенной ценой более 2 млн рублей: Fiat Fullback (2 млн 142 тыс. руб.; 121 шт.), Mitsubishi L200 (2 млн 239 тыс. руб.; 1358 шт.), Isuzu D-Max (2 млн 263 тыс. руб.; 194 шт.) и Toyota Hilux (2 млн 612 тыс. руб.; 2191 шт.).

А замыкают рейтинг две немецкие модели, средневзвешенная цена которых заметно выше, чем у перечисленных моделей. У Volkswagen Amarok она составляет 3 млн 365 тыс. рублей (за 9 месяцев реализовано 473 таких автомобиля), а у Mercedes-Benz X-Class – 4 млн 200 тыс. рублей (246 шт.).

Отметим, что средневзвешенная цена рассчитывалась на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов).

Более подробная информация о средневзвешенных ценах на новые автомобили содержится в «Обзоре автомобильного рынка России», подготовленном аналитическим агентством «АВТОСТАТ».