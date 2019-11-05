ТОП-10 автомобилей премиум-сегмента на российском рынке

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали о том, что продажи новых премиальных автомобилей в России продолжают расти. Теперь мы приводим рейтинг наиболее популярных таких моделей.

Лидирует здесь кроссовер Lexus RX – за 9 месяцев 2019 года в нашей стране было реализовано 6437 экземпляров этой модели. Второе место занимает Mercedes-Benz E-Class с результатом 6002 проданных автомобиля. Далее следуют две баварские модели – BMW 5-Series (5204 шт.) и BMW X3 (4373 шт.). А замыкает пятерку лидеров Lexus NX (4101 шт.).

Также в ТОП-10 самых продаваемых автомобилей премиум-сегмента в РФ по итогам января – сентября нынешнего года попали: BMW X5 (3842 шт.), Mercedes-Benz GLC (3470 шт.), BMW 3-Series (3434 шт.), Mercedes-Benz C-Class (2879 шт.) и Lexus LX (2569 шт.).

О том, какие модели премиум-брендов являются наиболее доступными на российском рынке, можно узнать здесь.