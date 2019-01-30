АВТОСТАТ | Каждый третий автомобиль Skoda продается корпоративным клиентам

Каждый третий автомобиль Skoda продается корпоративным клиентам

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Каждый третий автомобиль Skoda продается корпоративным клиентам

Ежемесячная статистика учёта ТС на балансе юридических лиц в России
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Доля продаж корпоративным клиентам марки Skoda в общем объеме реализации чешского бренда в России составляет порядка 30%. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе Skoda, отметив, что принимая во внимание перспективы выхода в 2020 году новых моделей, можно рассчитывать на то, что и в следующем году доля продаж корпоративным партнерам останется такой же высокой, и примерно каждый третий автомобиль будет реализован в этом сегменте.

По данным компании, структура корпоративных продаж марки Skoda представлена следующим образом: 42% занимает Skoda Octavia, 39% – Skoda Rapid, 17% – Skoda Kodiaq и 2% приходится на долю Skoda Superb. Таким образом, как отмечают в пресс-службе Skoda, корпоративные продажи марки на российском рынке представлены более чем одной моделью. Корпоративные клиенты компании практически в равной степени приобретают и «Октавию» и «Рапид», которые предлагают широкую гамму двигателей и возможности индивидуализации комплектаций под конкретные нужды клиентов.

Как уже ранее сообщал АВТОСТАТ, российские дилеры Skoda за 10 месяцев 2019 года реализовали 70386 автомобилей, что на 8% больше, чем за тот же период прошлого года.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке до конца 2019-го и в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: продажи корпоративные продажи skoda

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