КАМАЗ рассказал о своих экспортных планах

КАМАЗ в 2020 году планирует начать сборку грузовой техники во Вьетнаме, которая была приостановлена. Об этом сообщил главный технолог КАМАЗа – директор технологического центра Федор Назаров, добавив, что сейчас организуется новый проект, со сваркой и окраской кабины, чего прежде не было. Кроме того, по его словам, в конце 2019 года запланировано открытие сборочного производства в Узбекистане. Традиционно развиваются связи с Казахстаном, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

Напомним, основными экспортными рынками КАМАЗа в настоящее время являются Средняя Азия, Казахстан и Вьетнам. Кроме того, в рамках выполнения трехлетнего контракта на поставку двух тысяч автомобилей КАМАЗ в Туркменистан уже отгружена первая партия из 982 штук.

Как сообщалось ранее, по итогам 2019 года КАМАЗ планирует реализовать на внешних рынках 5 тыс. грузовых автомобилей.

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