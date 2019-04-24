АВТОСТАТ | Audi представит серийный электрокроссовер e-tron Sportback

Audi представит серийный электрокроссовер e-tron Sportback

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Audi представит серийный электрокроссовер e-tron Sportback

Кроссоверы сегмента SUV C: выбор российских автовладельцев
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Компания Audi в рамках автосалона в Лос-Анджелесе впервые представит серийную версию электрического Audi e-tron Sportback. Новинка, длина которой составляет 4,90 м, получила инновационные матричные фары с технологией Digital Matrix – впервые для серийной модели. Audi e-tron Sportback оснащается такой же высокоэффективной силовой установкой, как и кроссовер Audi e-tron, сообщает пресс-служба немецкой марки.

Новый Audi e-tron Sportback будет выпускаться на заводе в Брюсселе, где с сентября 2018 года производится модель Audi e-tron. Таким образом, новый электрический кроссовер будет интегрирован в существующую производственную сеть, что позволит компании повысить конкурентоспособность в этом важном и перспективном сегменте.

Напомним, предсерийная версия нового электромобиля – концепт-кар Audi e-tron Sportback – была представлена публике на Шанхайском автосалоне 2017 года. Модель представляет собой четырехдверный автомобиль класса Gran Turismo с электродвигателем мощностью 320 кВт. В дизайне купе традиционные элементы Audi сочетаются с принципиально новыми элементами. Технологии и компоненты электрического силового агрегата адаптированы к конструкции автомобиля.

Почему все больше россиян отдает предпочтение автомобилям сегмента SUV? Об этом можно узнать в новом маркетинговом отчете «Кроссоверы сегмента SUV C: выбор автовладельцев».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: премьеры электромобили suv премиум-марки кроссоверы audi audi e-tron sportback

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