Volkswagen начал строить в США завод по производству электрокроссоверов

Немецкий автоконцерн Volkswagen начал строительство завода в городе Чаттануга, штат Теннесси для пополнения производственной программы электромобилем ID.CROZZ. Инвестиции в проект составят 800 млн долларов, площадь возводимого кузовного цеха - 52,4 тыс. кв. м.

Как пишет "Российская газета", по плану сборка ID.CROZZ в США начнется в 2022 году. К этому моменту на заводе будут выпускать четыре модели: седан Passat, семиместный Atlas, пятиместный Atlas Cross Sport и электромобиль ID.CROZZ.

ID.CROZZ - городской "паркетник" чуть больше Volkswagen Tiguan, его габариты - 4625/1891/1609 мм (длина/ширина/высота соответственно). Объем багажника равен 515 л. Построен ID.CROZZ на модульной платформе MEB. Подвеска независимая, McPherson спереди, многорычажная сзади, амортизаторы регулируемой электроникой вязкостью. Привод - полный. Электромеханическая силовая установка из двух электромоторов суммарной пиковой мощностью 306 л.с. (102 л.с. передний, 204 л.с. задний). Запас хода при полном заряде аккумуляторов тяговой батареи 500 км по циклу NEDC.

Предусмотрена функция быстрой зарядки: достижение 80% зарядки за 30 минут от 150-киловаттного терминала постоянного тока. Электромобиль будет стандартно комплектоваться программой автопилота ID.Pilot. Следом за кроссовером ID.CROZZ Volkswagen локализует в США сборку электромобиля- минивэна ID.BUZZ с дизайном по мотивам "хиппи-мобиля" Volkswagen Bully.

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