Ferrari представила новый спорткар начального уровня

Компания Ferrari представила двухместное купе под названием Roma. Спорткар начального уровня с минималистичным дизайном разработан на базе кабриолета Portofino. При этом в компании утверждают, что Roma является абсолютно новой моделью.

Как пишет портал Autonews.ru, основными конкурентами автомобиля называются Aston Martin Vantage и Mercedes-AMG GT. Цены на машину будут объявлены в ближайшее время. Старт продаж спорткара запланирован на будущий год.

Дизайн Roma выполнен в ретростиле и чем-то напоминает Daytona. Длина спорткара составляет 4656 мм, ширина – 1974 мм, а высота – 1301 мм. Размер колесной базы равен 2670 миллиметрам. Снаряженная масса новинки – 1472 кг. Машина получила адаптивные светодиодные фары, агрессивные бамперы и выпуклые рельефные крылья. В салоне появилась необычная для Ferrari высокая центральная консоль, цифровая приборная панель, сенсорный дисплей и отдельный экран для пассажира.

Спорткар оснащен 3,9-литровым бензиновым мотором V8 с турбонаддувом, который развивает 620 л. с. и 760 Нм крутящего момента. Двигатель работает совместно с 8-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Впервые такая трансмиссия была представлена на гибриде Ferrari SF90 Stradale. Разгон до сотни занимает у новинки всего 3,4 секунды. Максимальная скорость – 320 км/ч.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Ferrari представит свой первый в истории кроссовер в 2022 году. Автомобиль получит название Purosangue, что в переводе означает «чистокровный». По словам технического директора Ferrari Майкла Лайтера, новинка будет существенно отличаться от своих прямых конкурентов Bentley Bentayga, Lamborghini Urus и Rolls-Royce Cullinan. Машину построят на новой переднемоторной архитектуре, которую в будущем также будут использовать суперкары семейства GT. Новая архитектура позволяет установку двигателей V6, V8, V12, гибридной установки, а также автоматической коробки передач с двойным сцеплением. Ранее сообщалось, что Purosangue получит гибридную силовую установку на базе восьмицилиндрового бензинового двигателя. Ожидается, что четырехместный вседорожник в длину будет достигать 5 метров. Автомобиль укомплектуют регулируемой подвеской и стабилизаторами поперечной устойчивости. Стоимость пятидверного вседорожника составит около 300 тыс. евро.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 9 месяцев 2019 года объем рынка новых автомобилей Ferrari в России составил 26 единиц. Это на 2 экземпляра, или 8%, больше, чем год назад. Самой популярной моделью итальянского люксового бренда у состоятельных россиян является Portofino, которая поступила в продажу в июне прошлого года со стартовой ценой порядка 15 млн рублей. За январь – сентябрь 2019-го она разошлась тиражом в 10 штук. Немногим меньше за этот период было куплено спорткаров Ferrari 812 Superfast (8 шт.), еще меньше – Ferrari 488 (6 шт.). Оставшиеся два автомобиля – это GTC4Lusso. Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», продажи Ferrari в нашей стране растут на фоне падения всего рынка новых люксовых машин, которое за 9 месяцев нынешнего года составило -10%.

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