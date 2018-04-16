Mitsubishi открыла обновленный дилерский центр в Воронеже

В Воронеже открылся дилерский центр Mitsubishi Motors «Авто-Дон» после обновления. Этот центр стал уже восьмым по счету в Центральном федеральном округе и первым в Воронеже, сменившим дизайн в соответствии с новыми глобальными стандартами Mitsubishi, сообщает пресс-служба японской марки.

Автоцентр имеет общую площадь почти 3000 кв.м, включая ремонтную зону и собственный склад. Шоу-рум позволяет экспонировать весь модельный ряд бренда: Mitsubishi Outlander, Pajero Sport, ASX, Pajero, Eclipse Cross и обновленный пикап L200. Дилерский центр предоставляет полный спектр услуг в области продажи и обслуживания новых автомобилей и с пробегом, автокредитования, страхования, лизинга и трейд-ин.

В ремонтной зоне площадью 1800 кв.м работают пост активной приемки, 12 постов слесарного ремонта и установки дополнительного оборудования, стенд регулировки углов установки колес, пост компьютерной диагностики и 3 поста мойки. В сервисном центре представлено новейшее оборудование, рекомендованное Mitsubishi Motors для диагностики, технического и гарантийного обслуживания автомобилей бренда. Пропускная способность СТО – до 2,5 тыс. автомобилей в месяц, что исключает длительное ожидание клиентом своей очереди на проведение ремонтных работ.

«Процесс обновления дилерских центров был запущен в самом конце прошлого года и сейчас идет полным ходом. К концу 2019 года наша дилерская сеть будет насчитывать уже 29 обновленных центров», – заявил президент и главный исполнительный директор «ММС Рус» Осаму Иваба.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам десяти месяцев 2019 года российские дилеры Mitsubishi реализовали 32368 автомобилей, что на 9% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Бестселлером Mitsubishi на российском рынке остается кроссовер Outlander, чьи продажи остались на прошлогоднем уровне и составили 19495 машин (-0,3%).

В каких еще городах есть дилерские центры Mitsubishi, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».