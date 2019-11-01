Maserati завершила выпуск GranTurismo

Компания Maserati завершила выпуск модели GranTurismo, которая выпускалась с 2007 года и с тех пор разошлась по миру тиражом более 40 тыс. экземпляров. Купе GranTurismo нового поколения должно появиться в 2021 году, а открытая версия GranCabrio – в 2022-м.

Как пишет портал «Колеса.ру», обе новинки будут производиться на заводе в Турине, а историческая фабрика в Модене переключится на выпуск некоего более легкого и быстрого спорткара, о котором пока мало что известно. Прежде предполагалось, что этим спорткаром окажется серийная версия концепта Alfieri образца 2014 года, но в последней «дорожной карте» развития Maserati имя Alfieri уже не упоминается. Кроме того, годичный перерыв в работе фабрики в Модене требуется для установки нового, более экологически чистого оборудования и подготовки к выпуску электромобилей.

Что до нынешнего GranTurismo, то это машина весьма консервативной конструкции, в разработке которой широко использовался опыт специалистов Ferrari. Так, Скудерия сделала для GranTurismo атмосферный двигатель V8, рабочий объем которого в начале жизненного цикла модели составлял 4,2 л, а затем был увеличен до 4,7 л. Мощность за годы производства выросла с 405 до 460 л.с. Коробка передач изначально была 6-ступенчатая роботизированная «механика», установленная на заднем мосту вместе с главной передачей ради лучше развесовки, но в последствии ее сменил более комфортный для водителя гидромеханический «автомат» ZF, спаренный уже непосредственно с двигателем.

Кабриолет на базе GranTurismo получил имя GranCabrio и появился в модельной линейке в 2009 году – вместе с купе он прошел все стадии эволюции. Последний рестайлинг случился в 2017 году, в результате которого GranTurismo и GranCabrio получили слегка подретушированную внешность, доработанную аэродинамику и более современную мультимедийную систему. Всего фабрика в Модене выпустила 28805 экземпляров купе GranTurismo и 11715 кабриолетов GranCabrio. В Россию официальные поставки GranTurismo и GranCabrio прекратились еще четыре года назад.

Последним автомобилем уходящего семейства стало уникальное купе GranTurismo Zeda, окрашенное в три цвета (синий, черный, белый), преходящие друг друга в виде градиента. Этот градиент символизирует переход Maserati в новую эпоху, тесно связанную с электричеством.

Уже в следующем году Maserati наряду с новым спорткаром представит электрические версии седанов Quattroporte, Ghibli и кроссовера Levante. Новые GranTurismo и GranCabrio, вероятно, также не избегут электрификации.

А какие модели можно ждать на российском рынке до конца 2019 и в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок».