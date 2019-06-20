Hyundai Creta в октябре стал лидером авторынка в Санкт-Петербурге

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам октября 2019 года объем рынка новых легковых автомобилей в Санкт-Петербурге составил 9,2 тыс. единиц, что на 6% меньше, чем год назад. При этом, как и в Москве, на местном рынке тоже поменялся лидер.

В прошлом месяце самым популярным автомобилем в Северной столице стал кроссовер Hyundai Creta, который приобрели 408 местных жителей – почти столько же, как и в октябре 2018-го (-0,5%). На втором месте находится лидер сентября – седан Volkswagen Polo, который на этот раз разошелся тиражом в 369 экземпляров (-10%). Замыкает первую тройку, причем с таким же результатом, еще один представитель немецкого бренда – кроссовер Volkswagen Tiguan (369 шт.; +48%).

Кроме перечисленных моделей, в ТОП-10 петербургского авторынка в октябре нынешнего года попали: KIA Rio (349 шт.; -40%), Hyundai Solaris (321 шт.; -32%), Mitsubishi Outlander (298 шт.; +12%), KIA Optima (256 шт.; +91%), LADA Vesta (249 шт.; -19%), Skoda Kodiaq (232 шт.; +3%) и LADA Largus (214 шт.; +8%).

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».