АВТОСТАТ | Honda представит новый CR-V Hybrid

Honda представит новый CR-V Hybrid

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Honda представит новый CR-V Hybrid

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Компания Honda в рамках автосалона в Лос-Анджелесе представит новый Honda CR-V Hybrid – первый кроссовер от японского концерна с гибридным электродвигателем, который поступит в продажу весной 2020 года.

Как сообщает пресс-служба японской марки, Honda CR-V Hybrid 2020 модельного года станет первым электрифицированным кроссовером Honda на американском рынке. Благодаря инновационной двухмоторной гибридной силовой установке, новый CR-V Hybrid обеспечивает сокращенный до 50% расход топлива при движении в городской среде в сравнении с «бензиновым» CR-V. Модель будет производиться на заводе Honda в Гринсбурге, штат Индиана. Она станет третьим электромобилем компании американского производства – в дополнение к гибридному Accord и Insight.

Помимо гибридной версии линейка CR-V 2020 модельного года получила существенные обновления: усовершенствованный дизайн экстерьера, новые элементы салона, 1,5-литровый двигатель с турбонаддувом, доступный уже в базовой комплектации, а также пакет систем безопасности и помощи водителю Honda Sensing.

А какие модели можно ждать на российском рынке до конца 2019 и в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок». 

, источник: АВТОСТАТ

Теги: сша премьеры гибриды honda honda cr-v

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