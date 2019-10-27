Honda представит новый CR-V Hybrid

Компания Honda в рамках автосалона в Лос-Анджелесе представит новый Honda CR-V Hybrid – первый кроссовер от японского концерна с гибридным электродвигателем, который поступит в продажу весной 2020 года.

Как сообщает пресс-служба японской марки, Honda CR-V Hybrid 2020 модельного года станет первым электрифицированным кроссовером Honda на американском рынке. Благодаря инновационной двухмоторной гибридной силовой установке, новый CR-V Hybrid обеспечивает сокращенный до 50% расход топлива при движении в городской среде в сравнении с «бензиновым» CR-V. Модель будет производиться на заводе Honda в Гринсбурге, штат Индиана. Она станет третьим электромобилем компании американского производства – в дополнение к гибридному Accord и Insight.

Помимо гибридной версии линейка CR-V 2020 модельного года получила существенные обновления: усовершенствованный дизайн экстерьера, новые элементы салона, 1,5-литровый двигатель с турбонаддувом, доступный уже в базовой комплектации, а также пакет систем безопасности и помощи водителю Honda Sensing.

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